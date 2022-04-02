Міноборони: окупанти покинули свою техніку у лісах Чернігівської області
У лісах Чернігівської області знайшли військову техніку, яку покинули російські окупанти, коли залишали регіон, повідомляє Новое время.
Відповідні знімки оприлюднило Міністерство оборони.
"Сили Спротиву в Шестовиці Чернігівської області поповнили запаси бронетехніки для портеб Збройних Сил України. Місцеві жителі розповідають: "Окупанти так швидко і "організовано передислоковувались", що покидали в навколишніх лісах багато чого цікавого та корисного для нашої армії", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони попередили, що кинута російська техніка може бути замінована та закликали бути обережними.