Міноборони: окупанти покинули свою техніку у лісах Чернігівської області

У лісах Чернігівської області знайшли військову техніку, яку покинули російські окупанти, коли залишали регіон, повідомляє Новое время.

Відповідні знімки оприлюднило Міністерство оборони.

"Сили Спротиву в Шестовиці Чернігівської області поповнили запаси бронетехніки для портеб Збройних Сил України. Місцеві жителі розповідають: "Окупанти так швидко і "організовано передислоковувались", що покидали в навколишніх лісах багато чого цікавого та корисного для нашої армії" , - йдеться у повідомленні.

У Міноборони попередили, що кинута російська техніка може бути замінована та закликали бути обережними.