Єврокомісар: ЄС готує нові санкції, але не проти енергетичного сектору РФ

Єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні заявив про роботу над новими санкціями проти РФ, однак зазначив, що вони не стосуватимуться енергетичного сектора. Про це, посилаючись на видання Il Sole 24 ore, повідомляє Європейська правда.

"Ми працюємо над наступними пакетами санкцій. Щоб було зрозуміло, вони не передбачають енергетику. Насамперед ми працюємо над тим, щоб обмежити можливість обходу вже введених санкцій" , - сказав Джентилоні .

За його словами, санкції мають свою ціну для Європейського союзу, однак, зауважив єврокомісар, брами немає.

Євросоюз зіткнеться із уповільненням зростання, викликаним війною в Україні, але не з рецесією, додав він, зазначивши, що прогноз зростання у 4% надто оптимістичний і ЄС не досягне його.

Як повідомлялося, Єврокомісія наступного тижня має надати пакет законодавства, який має "закрити щілини" у попередніх чотирьох пакетах санкцій проти РФ.