"Укрзалізниця" буде возити посилки "Укрпошти"

"Укрзалізниця" та "Укрпошта" домовились про перевезення посилок у потягах. Перша партія посилок зі Львова до Києва вже відправлена, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

За його словами, приватні логістичні компанії не їдуть куди небезпечно та невигідно, тому саме на Укрзалізницю та Укрпошту компанії лягає ця відповідальність.

Він додав, що раніше такі перевезення вже відбулися, останній вагон відправився 21 рік тому, але через незрозумілі причини така зв'язка держкомпаній перестала працювати.