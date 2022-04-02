Енергоатом: в Енергодарі лунають вибухи, у центрі міста – стрілянина

У тимчасово захопленому Росії Енергодарі лунають гучні вибухи, у центрі міста - стрілянина. Про це, посилаючись на Енергоатом, повідомляє Укрiнформ.

"В Енергодарі серія гучних вибухів", - йдеться у пості .

Також оприлюднено відео, на кадрах якого видно, як у центрі міста триває стрілянина. На площі перед мерією зібралися люди і окупанти відкрили вогонь.

Запорізька АЕС та місто Енергодар із 4 березня перебувають під окупацією російських військових формувань. На майданчику Запорізької АЕС, крім військових країни-агресора, довгий час незаконно перебувають представники російської корпорації з атомної енергії «росатом».