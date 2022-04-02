Журналіст: Папа Франциск розглядає можливість поїздки до Києва
Папа Римський Франциск прокоментував можливість своєї подорожі до України. Він заявив, що не виключає візиту до Києва. Про це, посилаючись на журналіста американського телебачення NBC News Клаудіо Лаванга, повідомляє РБК-Україна.
Так, на запитання журналіста, чи він розглядає можливість поїздки до Києва понтифік відповів, що така пропозиція "лежать на столі".
"По дорозі на Мальту я запитав у Папи Франциска, чи він розглядає візит до Києва. Він відповів: "Так, ця пропозиція на столі", - написав журналіст, що входить до папського прес-пулу.
Зазначимо, що нещодавно міський голова Києва Віталій Кличко офіційно запросив Папу Римського Франциска відвідати українську столицю.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що 22 березня поговорив з Папою Римським Франциском про пошук миру для України, звірства окупантів, і про гуманітарні коридори в оточені міста і запросив його в Україну.