Віце-канцлер ФРН про військову допомогу Україні: не робитимемо необдуманих кроків
Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек відкинув заклики України надати ще більшу підтримку в боротьбі з Росією з міркувань безпеки власної країни, повідомляє Європейська правда.
Про це він сказав у інтерв’ю Rheinische Post.
"У всьому, що ми робимо, ми дуже обережні, щоб не робити будь-яких необдуманих кроків, які можуть зробити Німеччину мішенню для Росії", - сказав він.
За словами Габека, Україні важко це зрозуміти.
"Але в політиці немає морально бездоганної позиції. Та завжди є міркування про запобігання більшому злу. Всі політичні кроки є похідними від цього", - додав він.