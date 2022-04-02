Віце-канцлер ФРН про військову допомогу Україні: не робитимемо необдуманих кроків

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек відкинув заклики України надати ще більшу підтримку в боротьбі з Росією з міркувань безпеки власної країни, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав у інтерв’ю Rheinische Post.

"У всьому, що ми робимо, ми дуже обережні, щоб не робити будь-яких необдуманих кроків, які можуть зробити Німеччину мішенню для Росії" , - сказав він.

За словами Габека, Україні важко це зрозуміти.