У Василівці окупанти не пропускають колону легкових автомобілів у Запоріжжя

На Запоріжжі на російському блокпосту у Василівці окупанти не пропускають колону легкових автомобілів, яка їде до Запоріжжя. Про це в ефірі сказав голова Мелітопольської міськради Іван Федоров, повідомляє Укрiнформ.

““Вчора пропустили лише автобуси, а приватних машин немає. Понад 400 приватних легкових автомобілів змушені були залишитися ночувати на території заводу. Наразі, як і раніше, їх не пропускають через блокпост. Це 2000 наших людей”, - сказав він .

За словами Федорова, 2 години солдати росгвардії зібрали у людей персональні дані, номери машин для “якої ідентифікації” і лише після цього розглядатимуть можливість в'їзду на територію, підконтрольну Україні.

Він також нагадав, що вчора з Мелітополя до Запоріжжя виїхало близько 2000 людей, частина з них їхала у кузовах вантажних авто.