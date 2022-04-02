ОВА: у Кривому Розі ракети вперше обстріляли громадянську інфраструктуру

Російські окупанти вперше обстріляли громадянську інфраструктуру у Кривому Розі. Ракети потрапили в приватні будинки та на територію навчального закладу. Про це, посилаючись на голову міської військової адміністрації Олександра Вілкула, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, ракети потрапили в район Інгулець, у житлові будинки приватного сектора та у периметр одного з навчальних закладів.

"Били не з "Градів" (після звільнення нашими воїнами десятка сіл Херсонської області їх "Гради" вже до міста не дістають), а з "Смерчів", які мають значно більшу дальність стрілянини. відразу велику площу", - зазначив Вілкул .

Нагадаємо, у ніч на 2 квітня російські військові обстріляли Дніпро та заправку у Кривому Розі.