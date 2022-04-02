Прем'єр Польщі розкритикував небажання Європи вводити більш суворі санкції

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав лотереєю ситуацію із запровадженням санкцій ЄС проти Росії, повідомляє Європейська правда.

"Щодня сотні тисяч українців прокидаються зі страхом, або над їхніми будинками не літають російські літаки, а в Європі лотерея... спочатку голоси за посилення санкцій, наступного дня голоси за те, щоб не перебільшувати. Путін підпалив усю Україну, а Європа думає, чи вистачить протипожежної ковдри" - написав Моравецький у Twitter .

Codziennie setki tys. Ukraińców budzi się ze strachem czy nad ich domy nie nadlatują rosyjskie samoloty, aw Europie loteria…raz zapowiedź mocniejszych sankcji, następnego dnia głosy, by nie przesadzać. Putin podpalił całą ????????, a Europa się zastanawia, czy koc gaśniczy wystarczy. - Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 2, 2022

Раніше Моравецький закликав ЄС накласти податок на всі енергоносії, що імпортуються з Росії.

Він також підтвердив наміри Польщі відмовитися від імпорту російської нафти до кінця 2022 року і заявив, що країна вже припинила імпорт російського вугілля та розраховує припинити імпорт газу з травня.

Матеуш Моравецький зазначив, що нині Польща найрішучіша серед країн Європи відмовляється від російських енергоресурсів. Прем'єр наголосив, що гроші, які Росія отримує за експорт нафти та газу, йдуть на фінансування її військової машини, тож це потрібно зупинити.