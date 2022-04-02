На ЧАЕС підняли прапор України після відступу окупантів

2 квітня на промисловому майданчику Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) підняли прапор України. Під час церемонії також включили український гімн, повідомляє Новое время.

"У церемонії підняття прапора прийняв участь оперативний персонал станції, який у важких умовах окупації весь цей час забезпечував і продовжує забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку об‘єктів ДСП Чорнобильська АЕС" , — йдеться в повідомленні.

31 березня російські окупанти повністю залишили майданчик ЧАЕС і Славутич та кількома колонами вирушили в бік українсько-білоруського кордону. Перед відходом вони розграбували приміщення станції та готель у Чорнобилі, вкравши техніку, а також чайники і ложки.

За даними Енергоатому, окупанти рили окопи і будували загородження на території зони відчуження та в Рудому лісі, тому могли отримати значні дози опромінення. За даними Генштабу ЗСУ, до білоруського Гомеля привезли опромінених російських військових.

НАЕК Енергоатом із посиланням на співробітників Чорнобильської АЕС повідомила, що російські окупанти, що залишили територію станції, забрали з собою нацгвардійців, які перебували в полоні з 24 лютого.