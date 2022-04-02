Генштаб: окупанти мінюють свої позиції та покинуту техніку

Російські окупанти на Поліському напрямку мінують свої позиції і кинуту техніку. Таким чином, вони намагаються уповільнити просування української армії, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 2 квітня.

Повідомляється, що противник продовжує переміщення окремих підрозділів до Білорусі.

"З метою уповільнення просування наших підрозділів окупанти проводять мінування покинутих позицій, шляхів висунення, елементів транспортної інфраструктури і техніки, що не підлягає евакуації" , - йдеться в повідомленні.

Російські війська нарощують системи протиповітряної оборони (ППО) в прикордонних районах. А в Білорусі тривають посилені заходи бойової підготовки.

Повідомляється, що на Волинському напрямку немає ознак формування наступальних угруповань противника. Але в підрозділах Збройних сил Білорусі тривають посилені заходи оперативної та бойової підготовки.

"Ворог проводить нарощування системи протиповітряної оборони в прикордонних районах з нашою державою" , - зазначили в Генштабі.

Повідомляється, що на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи зі складу 41 загальновійськової армії для блокування Чернігова.

"За наявною інформацією, основна частина угруповання окупантів вже зосереджена для відходу на територію Російської Федерації" , - йдеться в повідомленні.

Крім того, з Броварського напрямку вже вивели частину підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії в Курську область. Решта підрозділів знаходяться в готовності до висунення в напрямку російського кордону.