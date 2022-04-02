Верещук: обміняні вчора військовополонені їдуть додому

Віце-прем'єр-міністр – міністр із питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що обмінені 1 квітня військовополонені їдуть додому, повідомляє Укрiнформ.

"Щастимо наших після обміну військовополоненими. Незабаром будуть будинки з близькими", - написала вона і оприлюднила фото звільнених із полону .

Як повідомлялося, у п'ятницю в Запорізькій області відбувся обмін полоненими, в результаті якого повернуто 86 українських військовослужбовців, зокрема 15 жінок.