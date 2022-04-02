Туреччина готова виділити судна для евакуації жителів Маріуполя морем

Туреччина готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб та поранених з Маріуполя морем, повідомляє Українська правда.

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

За словами Акара, турецька сторона у цьому питанні координує свої дії зі структурами Росії та України.

Голова оборонного відомства Туреччини нагадав, що за останні тижні неодноразово спілкувався телефоном із російським та українським колегами, Сергієм Шойгу та Олексієм Резніковим.

За його словами, також відбулася його особиста зустріч у Стамбулі із Рєзніковим.