На Київщині знайшли мертвим фотожурналіста Макса Левіна

1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна, повідомляє Лівий берег.

Максим Левін у супроводі військовослужбовця та в минулому фотографа Олексія Чернишова відправились у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок з обома чоловіками зник.

Пізніше стало відомо, що в районі, де вони збиралися працювати, розпочались інтенсивні бойові дії.

Місцеперебування та доля Олексія Чернишова наразі не встановлена.

Левін понад 10 років працював у редакції "Лівого берега", також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).

Окрім журналістських робіт, він створив десятки фото- і відеопроєктів для гуманітарних організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman.

У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки.