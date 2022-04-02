Глава ОВА: до Сумської області зайшло багато ворожих військ із Росії

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що в область зайшла велика кількість ворожих військ із території Росії, повідомляє Українська правда.

Конотопський район: велика кількість ворожих військ зайшла з території Росії.

Сформовано умовний "коридор", через який відбувається постійний рух військової техніки з Київської та Чернігівської областей у зворотному напрямку до Росії".

За словами Живицького, росіяни "дуже бояться місцевих жителів та наших військових", тому відкривають хаотичний вогонь по людях, які з'являються біля цієї техніки або вздовж руху колон.

У Бурині 1 квітня окупанти обстріляли будинки мирних жителів (один чоловік отримав вогнепальне наскрізне поранення, його госпіталізовано), а також цивільну машину з людьми – двох людей із вогнепальними пораненнями госпіталізували.

За словами голови ОВА, 31 березня до лікарні району доправили місцевого жителя, який потрапив під ворожий обстріл у селищі Дубов'язівка, 1 квітня чоловік помер.

У Шосткінському районі увечері 31 березня між Білопіллем та Путивлем російські військові затримали цивільну машину з людьми, у них забрали телефони та обіцяли дати їм місце для ночівлі. Але після цього зв'язок із затриманими зник. Станом на 1 квітня їхнє місцезнаходження невідоме, телефони вимкнені.

У Сумському районі окупанти вели хаотичний вогонь по с. Басівка, пошкоджено нежитлові приміщення.

Також 1 березня стало відомо, що до російського полону потрапив військовий Збройних сил України. За словами Живицького, довгий час хлопець не виходив на зв'язок із рідними, а 1 березня його матері надійшло відео у вайбері, що сина захопили у полон.

Глава області закликав мешканців прислухатися до повідомлень влади. Він нагадав, що два дні тому оголосили про небезпеку пересування для цивільного населення у Конотопському районі та на півночі Роменського району.