ГУР: окупанти відкрили у Білорусі базар для торгівлі награбованим в Україні
В місті Наровля, Білорусь, російські військові облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно. Про це, з посиланням на Головне управління розвідки МО України, повідомляє Новое время.
"В „асортименті“ мародерського базару: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика. Тобто, все що росіяни здобули шляхом мародерства та грабунку мирного населення в Україні", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти також намагаються обміняти викрадену валюту — долари та євро. Але через внутрішні обмеження з обігу валюти, білоруси неохоче погоджуються на обмінні операції та пропонують окупантам звертатися в місцеві банки. Росіяни відмовляються, пояснюючи це забороною командування.
"Наразі окупантами організовано централізоване постачання нових партій мародерського „товару“ на свій базар. Зокрема, з міста Буринь (Конотопський р-н Сумська обл.) в напрямку державного кордону рухається колона вантажних автомобілів з різноманітним майном — промисловими товарами та речами домашнього вжитку. В місті Мозир (Білорусь) скупчуються російські військові КАМАЗи, з яких солдати вивантажують пакунки з речами, здобутими шляхом мародерства. Награбоване відправляється до РФ російською службою експрес-доставки СДЕК", — повідомили в українській розвідці.