ГУР: окупанти відкрили у Білорусі базар для торгівлі награбованим в Україні

В місті Наровля, Білорусь, російські військові облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно. ﻿Про це, з посиланням на Головне управління розвідки МО України, повідомляє Новое время.

"В „асортименті“ мародерського базару: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика. Тобто, все що росіяни здобули шляхом мародерства та грабунку мирного населення в Україні" , — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти також намагаються обміняти викрадену валюту — долари та євро. Але через внутрішні обмеження з обігу валюти, білоруси неохоче погоджуються на обмінні операції та пропонують окупантам звертатися в місцеві банки. Росіяни відмовляються, пояснюючи це забороною командування.