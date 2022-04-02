Уряд ухвалив рішення про виплату військовим за поранення та полон

Уряд ухвалив рішення про виплату по 100 тис. грн українським захисникам та захисникам, які лікуються від поранень. Про це, з посиланням на Урядовий портал, повідомляє Укрiнформ.

«1 квітня на засіданні уряду було прийнято рішення про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 28 лютого 2022 р. № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їхнім сім'ям під час дії воєнного стану», - йдеться у повідомленні .

Відтак зміни дадуть можливість, зокрема, до наказів про виплату додаткової винагороди, збільшеної до 100 тис. грн, включати осіб, які у зв'язку з пораненням, пов'язаним із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я, включаючи час переміщення з одного до іншого лікувального закладу або ж у відпустці для лікування після тяжкого поранення згідно з висновком військово-лікарської комісії.

Крім того, прийняті зміни дозволять включати осіб, захоплених у полон або заручників, а також інтернованих у нейтральні держави або безвісти зниклих; а також осіб, які загинули або померли внаслідок отриманих травм або поранень, – за весь місяць, у якому особа загинула.

Крім цього, документ дозволить врегулювати порядок грошового розподілу одноразової допомоги у разі загибелі особи та визначення повного кола осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу.