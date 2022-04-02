У прокуратурі повідомили обставини загибелі фотожурналіста Левіна

За фактом загибелі фотожурналіста Макса Левіна відкрито кримінальну справу за порушення законів та звичаїв війни, повідомляє Новое время.

У Офісі генпрокурора підтвердили, що тіло журналіста знайдено на території села Гута Межигірська Вишгородського району.

За попередньою інформацією, беззбройного Левіна військовослужбовці збройних сил РФ убили двома пострілами зі стрілецької зброї.

Тіло Макса Левіна виявили 1 квітня. Левін у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця і минулого фотографа, відправився в Гуту Межигірську 13 березня, щоб документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли у бік села Мощун. З того часу зв’язок з обома зник.