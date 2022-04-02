МЗС: Італія готова виступити гарантом нейтралітету України
Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що Італія готова виступити гарантом нейтралітету України, повідомляє Європейська правда.
Про це він сказав після зустрічі в Баку зі своїм азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим.
"Італія працює в режимі нон-стоп, щоб покласти край цьому конфлікту за допомогою санкцій і ніколи не відмовляючись від дипломатичного каналу.
Продовження переговорів між сторонами та гуманітарне перемир'я є пріоритетами. Ми відзначаємо прогрес, досягнутий у Туреччині після зустрічі між двома делегаціями. Уряд Італії готовий зробити свій внесок у мирний процес і виступити гарантом нейтралітету України", - сказав італійський дипломат.