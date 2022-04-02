ОВА: внаслідок обстрілу майже вся Луганська область залишилася без газу
Під Сєвєродонецьком (Луганська область) російські окупанти пошкодили газопровід діаметром 500 мм. Практично вся область залишилася без газу. Про це, посилаючись на голову Луганської ОВ Сергія Гайдая, повідомляє РБК-Україна.
"Деякий час після влучення палав газ, але нам вдалося своєчасно перекрити всі засувки. Загрози населенню та навколишньому середовищу немає", - написав Гайдай.
За його словами, місце аварії знаходиться у зоні активних бойових дій. Поки що у ремонтників немає можливості туди дістатися.
Внаслідок пошкодження газопроводу без газу залишилися Сєвєродонецьк та прилеглі населені пункти - приблизно 60 тисяч абонентів.
Загалом без газу залишилися 36 населених пунктів (131 944 абоненти), з них 30 повністю та 6 частково.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. Вчора, 1 квітня, противник завдав ударів по Сєверодонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Кремінному та Іванівці, пошкоджено 20 житлових будинків.