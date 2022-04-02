ОВА: окупанти обстріляли парк у центрі Харкова, коли там працювали люди

Декілька російських ракет вибухнули на території Центрального парку культури і відпочинку імені Горького в Харкові вранці 2 квітня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та Харківська міська рада.

"Зранку знову продовжилися обстріли. Росіяни вже не вперше обстріляли із "Градів" парк імені М. Горького. Це одне із найулюбленіших місць відпочинку харків’ян. На жаль, є один постраждалий, чоловіка госпіталізували та надають медичну допомогу".

У міськраді зазначають, що під час обстрілу у парку працювали люди. 57-річний озеленювач отримав поранення та був доставлений до лікарні.

Найбільших руйнувань зазнали атракціони "Галеон Барбадос" та "Індія".

Також через обстріл було поламано старовинні дерева, пошкоджено сцену в Ретро-парку, деякі кафе та паркові дивани.