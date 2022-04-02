МВС: Ірпінь починають очищати від мін та снарядів

В Ірпені розпочинають роботу фахівці вибухотехнічної служби поліції, які разом із піротехніками Державної служби з надзвичайних ситуацій очищатимуть місто від небезпечних предметів та боєприпасів. Про це, посилаючись на Міністерство внутрішніх справ, повідомляє Укрiнформ.

“Роботу в Ірпені починають фахівці вибухотехнічної служби поліції, які разом з піротехніками ДСНС будуть очищати місто від небезпечних предметів і боєприпасів, що не розірвалися, а тому несуть смертельну загрозу людям. Спільними зусиллями робитимемо все, щоб максимально швидко відновити життєдіяльність міста. Після того, як зможемо забезпечити безпеку людей, спільно з місцевою владою прийматимемо рішення про повернення в Ірпінь місцевих жителів”, - заявив голова Нацполіції Ігор Клименко .

Під час оперативної наради за участю голови Нацполіції в Ірпені йшлося про відновлення правопорядку, збільшення кількості патрулів для оперативного реагування на всі повідомлення громадян та протидію мародерству.

Нести службу у місті будуть не лише поліцейські Київщини, а й сили з інших регіонів.