ДПСУ: з початку вторгнення Росії до України повернулося 620 тисяч українців

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернулися 620 тисяч українців.﻿﻿ Про це, посилаючись на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченко, повідомляє Українська правда.

"З 24 лютого на вїзд в Україну оформлено 620 тисяч громадян України.

В останній період ми відмічаємо збільшення кількості громадян України, які повертаються додому. І якщо в перші тижні більшість українців, які їхали на в'їзд становили чоловіки, то зараз ми бачимо, що збільшення відбувається за рахунок інших категорій осіб, зокрема жінок та дітей".

За словами Демченка, на виїзд з України з 24 лютого приклордонники оформили 2,7 млн громадян України та майже 320 тисяч іноземців.

За попередню добу - 1 квітня - західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 54 тисячі осіб та більше 14 тисяч транспортних засобів.

Територію України минулої доби покинули майже 32 тисячі осіб. Прибулив нашу країну майже 23 тисячі осіб, понад 19 тисяч з них – українці.