ОК "Південь": на Одещині ворог проводить повітряну розвідку та атакує з неба

Оперативна обстановка на Одещині контролюється ЗСУ, всі дії супротивника, який проводить повітряну розвідку та атакує з неба, ретельно відстежуються. Про це, посилаючись на прес-службу Оперативного командування «Південь», повідомляє Укрiнформ.

«Деморалізований та озвірілий окупант продовжує вишукувати резерви та способи реалізації своїх підлих планів. Ворог вперто проводить повітряну розвідку, тисне та атакує з неба. Всі ризики як по морю, повітрю і суші нами враховані, всі дії супротивника ретельно відстежуються. Сили охорони та оборони – на варті кордонів та захисті регіону», – йдеться у повідомленні .

У командуванні закликали жителів прикордонних міст бути пильними та відповідальними, не наражати себе на небезпеку, а у разі виявлення підозрілих осіб, негайно повідомляти відповідні підрозділи сил охорони та оборони регіону.

Незважаючи на ворожі напади, обстановка в Одеському регіоні залишається стабільною та контрольованою, запевнили у командуванні.