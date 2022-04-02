Молдова не підтвердила дані про мобілізацію військ РФ у Придністров'ї

МЗС Молдови заявляє, що не має інформації про мобілізацію російських військ у Придністров'ї. Про це, посилаючись на заяву міністерства в суботу, повідомляє Європейська правда.

"Відповідальні державні установи Молдови уважно стежать за ситуацією з безпекою в регіоні. Поки що немає інформації, що підтверджує мобілізацію військ у Придністров'ї", - йдеться у повідомленні .

Влада продовжить моніторинг та обмін інформацією з партнерами з метою забезпечення безпеки громадян, додали в міністерстві.

Раніше в українському Генштабі заявили, що росіяни почали залучати підрозділи російських військ у Придністров'ї – для провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.

"Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу і, можливо, бойових дій проти України", - заявили в Генштабі .

Спікер Одеської обласної державної адміністрації Сергій Братчук сказав, що Одещина врахує ці ризики.