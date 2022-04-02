Офіс генпрокурора зареєстрував майже 4000 злочинів з боку РФ

Офіс генерального прокурора оприлюднив статистику про злочини, вчинені в період повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомляє Укрінформ.

Відповідні дані оприлюднено на сайті Офісу генпрокурора.

Зазначається, що станом на 2 квітня зареєстровано 3927 злочинів агресії та воєнних злочинів, з них 3803 – порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК); 42 – планування, підготовка або розв’язання та ведення агресивної війни (ст. 437 КК); 8 – пропаганда війни (ст. 436 КК); 74 – інші.

Злочинів проти національної безпеки зареєстровано 2128, з них 1429 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК); 390 – державна зрада (ст. 111 КК); 56 – диверсія (ст. 113 КК); 253 – інші.

У магістральній справі щодо агресії рф – 207 підозрюваних. Це представники військово-політичного керівництва рф: міністри, депутати, військове командування, посадовці, керівники правоохоронних відомств, розпалювачі війни та пропагандисти кремля.

Злочини проти дітей (без повного врахування з місць активних військових дій) – загинули 158 дітей, поранено – 254 дітей.