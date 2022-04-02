Журналіст: у Білорусі продовжують переміщати російську військову техніку

2 квітня територією Білорусі продовжували активно переміщати важку російську військову техніку з позначками "V" та ракети, повідомляє Українська правда.

Про це пише білоруський журналіст та фотограф, засновник проекту MotolkoHelp Антон Мотолько.

Зокрема, вранці 2 квітня трасою Р-122 з Чаусів у бік Черікова рухалася колона з приблизно 20 військових КамАЗів ЗС Росії з позначками "V".

10:30A column of about 20 military KamAZ trucks of the Russian Armed Forces with “V” marks is moving from Chavusy towards Cherykau along the R-122 highway. pic.twitter.com/5Eq0i7a1cl — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022

З Хойніків у бік Брагіна рухалися два причепи і тягач ЗС РФ із позначками "V". А також трактор тягнув танк.

У Мозирі помітили вантажівку КамАЗ ЗС РФ із понтонним мостом. Автомобіль мав позначку "V" та рухався у бік шосейного мосту, який веде на трасу Р-131 у бік Калінковичів.

Також вранці 2 квітня колона з не менше ніж 30 автомобілів КамАЗ та бензовозів ВС Росії з позначкою "V" рухалася з Мар'їної Гірки у бік Бобруйска.

11:30A column of at least 30 KamAZ trucks and fuel trucks of the Russian Armed Forces with “V” marks was moving from Maryina Horka towards Babruisk. pic.twitter.com/DfigJglQJR — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022

Об 11:00 колона з 40 одиниць російської техніки рухалася з Гомеля у бік Мінська по трасі М5. До складу колони входили 9 ракетних комплексів "Іскандер", пункти керування ними на базі автомобілів КамАЗ, Урал, 4 БТР та реактивні системи залпового вогню "Ураган".

11:00A column of 40 units of Russian equipment was moving from Gomel towards Minsk along the M5 highway. The column includes 9 Iskander missile systems, command posts for them based on KamAZ, Ural and KamAZ trucks, 4 armored personnel carriers, Uragan multiple rocket launchers. pic.twitter.com/AfJ9eBFfzp — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022

Мотолько наголошує, що на підприємстві "Мозирсільмаш" у Мозирі (Гомельська область) дислокується нова база Збройних Сил Росії. 2 квітня на території підприємства помітили велике скупчення техніки.

A new Russian Armed Forces base is stationed at the Mazyrselmash enterprise in Mazyr (Gomel region).A large cluster of equipment was spotted on the territory of the Mazyrselmash enterprise in Mazyr today.1/2 pic.twitter.com/NrJSLhkxQR — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022

Журналіст додав, що до "Мозирсільмашу" веде залізнична гілка, що робить це місце придатним для розвантаження та навантаження обладнання та товарів для постачання армії.

О 12:30 трасою Н-4739 в Мозир (Гомельська область) в'їхало не менше 10-15 автомобілів КамАЗ ЗС Росії з позначками "V", які везли понтонні мости. Техніка їхала через Мозир у бік Калінковичів. У складі цієї колони також помітили бензовози, польові кухні, БТР та КамАЗи з катерами.

О 14:00 колона російської техніки рухалася з Хойніків у бік Речиці (Гомельська область) трасою Р-33. До її складу входили 5 реактивних систем залпового вогню "Град", бронеавтомобіль "Тигр", 30 вантажівок КамАЗ та 15 вантажівок Урал.

14:00A column of Russian equipment is moving from Khoiniki towards Rechitsa (Gomel region) along the R-33 highway. The equipment includes 5 Grad multiple rocket launchers, Tigr armored vehicle, 30 KamAZ trucks and 15 Ural trucks. pic.twitter.com/8nXqSLUqOr — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022

Після раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня, росіяни заявили, що буцімто "кардинально скоротять" наступ своїх окупаційних військ на чернігівському та київському напрямках.

Журналісти і волонтери регулярно фіксують переміщення російської техніки територією Білорусі.

30 березня по території Білорусі неподалік від кордону з Україною продовжували рухатися колони російської військової техніки з позначками "V", зокрема переміщувались "Точки-У", БТРи, "Тигри", "КамАЗи" та бензовози.

Починаючи з 19:36 до 23:20 1 квітня з території Білорусі на територію України ймовірно запустили більше 30 ракет.