CNN: Червоний Хрест виїхав із Запоріжжя до Маріуполя для евакуації населення

Команда Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) вирушила із Запоріжжя до Маріуполя в рамках відновлення спроби сприяти евакуації з обложеного міста. Група виїхала до Маріуполя у суботу вранці, повідомляє РБК-Україна.

У прес-службі МКЧХ заявили, що не можуть надати більш детальної інформації про поточне місцезнаходження групи.

Нагадаємо, 31 березня представники МКЧХ вирушили до Маріуполя. Очікувалося, що операція з евакуації мешканців міста розпочнеться 1 квітня. Команда не змогла дістатися Маріуполя, через що повернулася назад до Запоріжжя.