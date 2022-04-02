Зеленський провів переговори із президентом Латвії

Зеленський провів переговори із президентом Латвії
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Латвії Егілсом Левітсом, повідомляє Корреспондент.

У ході переговорів політики обговорили воєнні злочини РФ в Україні.

"Провів переговори з президентом Латвії Егілсом Левітсом. Доповів про хід протидії російській агресії, її військові злочини. Згоден: усі винні мають бути покарані! Вдячний за велику підтримку латвійського народу. Цінуємо кожного надійного друга та союзника у боротьбі проти російської агресії", - зазначив Зеленський.

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