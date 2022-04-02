Зеленський провів переговори із президентом Латвії
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Латвії Егілсом Левітсом, повідомляє Корреспондент.
У ході переговорів політики обговорили воєнні злочини РФ в Україні.
"Провів переговори з президентом Латвії Егілсом Левітсом. Доповів про хід протидії російській агресії, її військові злочини. Згоден: усі винні мають бути покарані! Вдячний за велику підтримку латвійського народу. Цінуємо кожного надійного друга та союзника у боротьбі проти російської агресії", - зазначив Зеленський.