Британська розвідка опублікувала карту захоплених територій України

Міністерство оборони Великобританії опублікувало карту захоплених територій України та тих, за які йдуть бої з росіянами, повідомляє Українська правда.

Карта ґрунтується на даних британської розвідки станом на 2 квітня. Червоним позначені захоплені території, штрихуванням – ті, за які точиться боротьба.

Згідно з цією картою, Херсонська область захоплена майже повністю.

Окуповано значну частину Запорізької області.

На Донеччині йдуть запеклі бої за заблокований Маріуполь.

Також точаться бої за території Луганської області.

Не вщухають бої на підступах до Миколаєва, а також до Запоріжжя.

Триває боротьба за Чернігів та Суми, Харків перебуває фактично в облозі.

Частина Харківської області не підконтрольна Києву.

Значну частину Чернігівської області захоплено російськими військами.

Шлях від Сум до Києва та частина Київської області також під контролем підрозділів РФ.

Міністерство оборони України не публікує узагальнену інформацію про розстановку сил – зокрема тому, що за багато населених пунктів йдуть бої та ситуація змінюється.

Генштаб ЗСУ вважає, що російські війська намагаються вийти на адміністративні кордони Херсонської, Донецької та Луганської областей, утримуючи межі на захоплених територіях Київської та Чернігівської областей, щоб відтягнути на них частину сил української армії.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, який бере участь у "мирних" переговорах української та російської делегацій, припустив, що Росія намагатиметься захопити південь та схід України – і з цієї позиції диктувати свої умови Києву.