Подоляк: щоби припинити вбивства українців, санкцій проти РФ недостатньо
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликає міжнародних партнерів до більш рішучих дій проти російського агресора, аби той припинив війну проти України, повідомляє Українська правда.
"Санкцій проти РФ недостатньо. Щоб обвалити економіку Росії та припинити вбивства українців, необхідне або пряме ембарго на всі російські енергоресурси, або непряме ембарго через закриття портів для російських товарів (85% нафти – танкери).
Або скажіть нам: "Воюйте до останнього українця".