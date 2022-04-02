Подоляк: щоби припинити вбивства українців, санкцій проти РФ недостатньо

Санкцій проти РФ недостатньо. Щоб обвалити економіку Росії та припинити вбивства українців, необхідне або пряме ембарго на всі ???????? енергоресурси, або непряме ембарго через закриття портів для ???????? товарів (85% нафти – танкери). Або скажіть нам: «Воюйте до останнього українця».