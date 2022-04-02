Bloomberg: у 2022 року РФ заробить на експорті енергоносіїв майже $321 млрд

Bloomberg Economics прогнозує, що цього року Росія заробить майже $321 млрд на експорті енергоносіїв, що більше ніж на третину перевищує відповідну суму за 2021 рік, повідомляє Новое время.

Крім того, цей рік країна-агресор може закінчити з рекордним профіцитом рахунку поточних операцій, який, за даними Інституту міжнародних фінансів, може сягнути $240 млрд, пише Bloomberg.

"Незважаючи на введення санкцій, значний приплив твердої валюти до Росії, схоже, продовжиться" , — йдеться у звіті економістів Інституту міжнародних фінансів.

Інфографіка: bloomberg.com

Проте прогноз може повністю змінитись у разі введення повного ембарго на російські нафту та газ.

Навіть без такої заборони експорт та видобуток нафти в Росії падають. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що цього місяця Росія може втратити майже чверть свого видобутку нафти.

Багато традиційних покупців російських енергоресурсів шукають інші варіанти і вважають за краще не підписувати нові контракти на поставки з Росії на тлі повсюдного засудження агресії російського диктатора Володимира Путіна проти України. Інші, такі як Індія, отримують нафту з великими знижками.

Нафта і газ становлять близько половини експорту Росії та принесли близько 40% доходів бюджету минулого року.

"Доходи від вуглеводнів — це рятувальне коло для російської економіки, що допомагає пом’якшити наслідки жорстких санкцій та запобігти кризі платіжного балансу. Але навіть без енергетичного ембарго інфляція стрімко зростає та насувається глибока рецесія" , — заявив економіст Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Тим не менше, за даними TS Lombard, поєднання різкого знецінення рубля і вищих цін на нафту в доларах принесе цього року Росії додаткові бюджетні надходження на 8,5 трильйона рублів ($ 103 млрд).

"Схоже, всі ці санкції знищать неенергетичну частину економіки. Росія ще більше залежатиме від енергетики" , — сказала Мадіна Хрустальова, аналітик TS Lombard.

У Goldman Sachs прогнозують, що імпорт товарів до Росії в 2022 році впаде на 20%, що вдвічі перевищує очікуване зниження експорту. Goldman Sachs очікує, що профіцит рахунку поточних операцій Росії може сягнути $205 млрд.

За оцінкою Інституту міжнародних фінансів, якби ЄС, США та Великобританія спільно запровадили заборону на імпорт російських енергоресурсів, її ВВП упав би на 20%. Такий крок обійшовся б Росії у $300 млрд експортних надходжень.

Нагадаємо, що Австралія, Великобританія, Канада та США запровадили прямі заборони на покупку російської нафти. Європейський Союз не пішов на аналогічний крок через позицію Німеччини та Угорщини, а Індія та Китай продовжують купувати російську нафту.

Багато покупців у Європі добровільно відмовилися від російської нафти, щоб уникнути репутаційних збитків чи можливих юридичних проблем. Інші, такі як трейдери Trafigura і Vitol, продовжують купувати російську нафту за довгостроковими контрактами.