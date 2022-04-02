НАН України розірвала співпрацю з Російською академією наук

Національна академія наук України розірвала співпрацю з Російською академією наук (РАН). Про це, з посиланням на пресслужбу НАН, повідомляє Новое время.

"НАН України розірвала угоди про науково-технічне співробітництво з Російською академією наук, Сибірським відділенням РАН, Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова, московським фізико-технічним інститутом" , — йдеться в повідомленні.

Також науковці НАН України, яких Російською академією наук було обрано іноземними членами цієї академії, направили до президії РАН колективну заяву про свій вихід зі складу іноземних членів.

"Щодо іноземних членів НАН України, що підтримали злочинні дії керівництва РФ, президія НАН України на своєму засіданні 17 березня 2022 року доручила відділенням Академії внести на розгляд чергових Загальних зборів подання про виключення цих осіб зі складу іноземних членів НАН України в порядку, визначеному Статутом НАН України" , — додали у пресслужбі.

Окрім того, у Нацакадемії зазначили, що діячі російської науки, культури, російські державні та громадські діячі, які підтримали збройну агресію РФ проти України, будуть позбавлені звання Почесний доктор Національної академії наук України.