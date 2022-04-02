Мінфін: місяць військових дій коштує Україні $10 млрд

За підрахунками Міністерства фінансів, за місяць воєнних дій держава витрачає приблизно $10 млрд, повідомляє Новое время.

Про це повідомили в Офісі президента за результатами наради президента України Володимира Зеленського з економічним блоком ОП та уряду.

"На нараді обговорили джерела фінансування витрат, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України. У цьому ж контексті торкнулися перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, який заплановано на квітень" , — йдеться в повідомленні.

Вони також обговорили проведення посівної кампанії, шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури від бомбардувань російською армією.

Міністерство економіки України прогнозує падіння ВВП в першому кварталі 2022 року на 16%. Загальнорічне падіння може досягти 40%.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що близько 30−50% економіки не працює через війну.

Втрати України від розв’язаної Росією повномасштабної війни вже перевищують $1 трлн, повідомляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Втрати інфраструктури оцінюються у $270 млрд, економіки — у $290 млрд.