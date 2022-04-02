Арестович: ЗСУ розгромили чергову колону окупантiв з Курської області

Російські окупанти намагаються ввести на територію України свої війська з Курської області, натомість ЗСУ завдають їм сильного удару, повідомляє Новое время.

Про це повідомив під час брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Зазначено, що колони військової техніки з РФ не становлять загрози Сумам, Чернігову, Києву та всім містам цих областей.

"Це не створення нового ударного угруповання, а спроба утримати війська від поразки. Просто ставлять заслін. По одній з таких колон було завдано удару вночі. Фактично, з’явилася нова Чорнобаївка, яка вчора теж трапилась 13 і 14 раз" , — сказав Арестович.

Також повідомляється, що на Київщині Збройні сили України вже звільнили від російських окупантів понад 30 населених пунктів.