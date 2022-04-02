Прем’єрка Фінляндії: рішення щодо вступу в НАТО треба ухвалити цієї весни

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і найкраще - цієї весни, повідомляє Українська правда.

Про це вона сказала у своїй промові в суботу перед керівництвом своєї Соціал-демократичної партії, пише Yle.

Марін сказала, що настав час Фінляндії серйозно переглянути свою позицію щодо військової лояльності.

За її словами, військова агресія Росії в Україні змусила країну переглянути свою політику безпеки і визнати, що "Росія не є тим сусідом, яким ми її вважали".

Будь-яке рішення про вступ країни до НАТО має бути ухвалене "ретельно, але швидко", по суті цієї весни, заявила прем'єр-міністр.

Вона сказала, що Фінляндія зіткнеться з наслідками, і тоді, якщо вирішить прагнути вступу до Альянсу, і тоді, якщо вирішить залишитися осторонь.

Прем'єр-міністр заявила, що розкриє свою особисту позицію щодо НАТО, коли найближчими тижнями розгорнуться дискусії про членство.

Делегати Соціал-демократичної партії зібралися в Гельсінкі в суботу, щоб сформулювати позицію партії щодо того, чи слід Фінляндії прагнути членства в НАТО.

На тлі війни в Україні підтримка членства Фінляндії різко зросла, а цільова група на чолі з міністром закордонних справ вивчає шляхи зміцнення національної безпеки, включаючи можливе членство в НАТО.

28 березня президент Фінляндії Саулі Нііністьо обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом "принципи та процедури" прийняття до Альянсу нових членів.

29 березня зі Столтенбергом поспілкувалася прем'єр-міністр Санна Марін, обговоривши, як рішення НАТО вплинуть на зміцнення спільної оборони.