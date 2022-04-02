ОВА: у звільнених районах Київської області запроваджено посилену комендантську годину

У звільнених від окупантів Броварському, Вишгородському та Бучанському районах Київської області запровадять посилену комендантську годину. Вона триватиме з 21:00 2 квітня до 06:00 5 квітня.﻿ Про це, з посиланням на главу Київської ОВА Олександра Павлюка, повідомляє Новое время.

"У населених пунктах Броварського, Вишгородського та Бучанського районів, що знаходилися під російською окупацією та були звільнені українськими силами оборони, комендантську годину посилено! На території цих міст та сіл обмеження діятимуть з 21:00 2 квітня до 06:00 5 квітня" , — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що у цей час категорично забороняється перебувати на вулицях населених пунктів та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом та пішки. Жителі можуть виходити на вулицю тільки під час сигналу тривоги, щоб перейти в укриття.

Такі обмеження вводяться для того, щоб прибрати наслідки російської агресії — зачистити та розмінувати території.

Окрім того, глава ОВА закликав людей, які виїхали з цих районів поки що не повертатись додому.