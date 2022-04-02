The Guardian: у Британії заблокували третій літак, пов'язаний із олігархами РФ

У Британії не дозволили вилітати ще одному літаку, який ймовірно пов’язаний з російськими олігархами. ﻿ Про це заявив міністр транспорту Грент Шаппс, повідомляє Європейська правда.

"Ми не будемо бездіяльно спостерігати, як ті, хто завдяки покровительству Путіна заробляв мільярди, безпроблемно живуть своїм життям, тоді як десь вбивають невинних людей" , - прокоментував він.

За його словами, літак залишатиметься в аеропорту перебування, доки британські посадовці переконаються, поширюються чи ні на нього санкційні обмеження, накладені на усі пов’язані з РФ літаки.

У відомстві відмовилися від коментарів про те, кому з олігархів може належати літак, до завершення розслідування.

У міністерстві транспорут раніше повідомили про арешт двох літаків, пов’язаних з нафтовим олігархом Евгенієм Швідлером, партнером Абрамовича.

Нагадаємо, 29 березня на пристані у Лондоні затримали елітну яхту вартістю 38 млн фунтів стерлінгів. Її формальний власник не в санкційному списку, але реальний, прізвище якого поки не називають, захований за низкою компаній-прокладок.

Раніше The Guardian повідомляли, що низці літаків підсанційних росіян принаймні перший тиждень після початку повномасштабної війни вдавалося користуватись аеропортами ЄС і Британії, попри санкції.