CIT: ракета, що впала під Бєлгородом, прилетіла з території РФ

Журналісти-розслідувачі Conflict Intelligence Team визначили, що ракета, яка 1 квітня впала під Бєлгородом і яку за версією Кремля запустили з України, насправді випустили з північного сходу, тобто з території РФ, повідомляє Новое время.

Розслідувачі Conflict Intelligence Team проаналізували відео одного з білгородських телеграм-каналів, на якому зафіксовано вибух ракети в районі Микільського на південь від Бєлгорода.

"Нам вдалося геолокувати місце зйомки в момент влучення ракети. Виявилося, що відеореєстратор знімає у південно-східному напрямку, а ракета прилітає ліворуч, тобто зі сходу чи північного сходу, а отже, з території Росії" , — зазначили в CIT.

Журналісти припускають, що розмір воронки вказує на використання крилатої або балістичної ракети. Ймовірно — крилатої ракети 9М728 ОТРК Іскандер-М.

Водночас розслідувачі сумніваються, що мала місце свідома провокація з російської сторони, ймовірніше це помилка наведення або сходження боєприпасу з траєкторії.

"Так чи інакше, на відміну від атаки на нафтобазу (і, можливо, деякі інші об'єкти) ми готові виключити причетність України до цього інциденту" , — підкресли у СІТ.

Підконтрольні Кремлю російські ЗМІ стверджували, що 1 квітня Збройні сили України здійснили ракетний обстріл російського Бєлгорода.

Перед цим вранці 1 квітня на нафтобазі в російському місті Бєлгород, який розташований за 70 км від Харкова та 40 км від кордону з Україною, сталася пожежа. Внаслідок загоряння жертв немає, однак у місті вишикувалися черги за паливом.

Підконтрольні Кремлю ЗМІ з посиланням на губернатора писали, що пожежа на нафтобазі Бєлгорода «сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ, які зайшли на територію Росії на низькій висоті».

Попри звинувачення російської сторони, Україна заперечує причетність до вибухів.

Пізно ввечері 29 березня в районі села Красний Октябрь Бєлгородської області стався сильний вибух. РосЗМІ повідомляють, що було поранено чотирьох російських військовослужбовців.

Український журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на інформацію від російських пропагандистів, зазначив, що 19-та ракетна бригада завдала удару ракетою Точка-У по складу ракетно-артилерійського озброєння ЗС РФ у селищі Жовтневе (до Красного Октября близько 400 м) під Бєлгородом.

Пропагандисти з РИА Новости повідомили, що причиною вибухів під Бєлгородом, попередньо, став людський фактор.