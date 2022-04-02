Delfi: Литва першою з країн ЄС повністю відмовилася від російського газу
Литва першою з країн Євросоюзу повністю відмовилася від імпорту російського газу з початку квітня, повідомляє Економічна правда.
Про це пише литовський портал Delfi з посиланням на міністра енергетики Дайнюса Крейвиса.
За даними міністерства, від початку цього місяця газотранспортна система Литви працює без імпорту російського газу.
"Ми перша країна Європейського Союзу серед країн-імпортерів "Газпрому", яка здобула незалежність від поставок російського газу, і це є результатом довгострокової послідовної енергетичної політики та своєчасних інфраструктурних рішень", – заявив Крейвис.
За даними оператора литовської газотранспортної системи Amber Grid, у суботу імпорт російського газу для потреб Литви через литовсько-білоруське сполучення дорівнював 0 МВт-год.
За даними Міністерства енергетики, вся потреба в литовському газі задовольняється через Клайпедський термінал зрідженого природного газу (СПГ). Згідно з графіком, щомісяця на термінал буде надходити три великі обсяги скрапленого газу, які повністю покривають споживання в країні.
"У разі потреби газ також може поставлятися до Литви через газовий зв’язок з Латвією, а з 1 травня – також через газовий з’єднання з Польщею", – повідомив литовський уряд.
Транзитний газ через Литву продовжує транспортуватись для потреб Кенігсберга (Калінінград), але в іншому технічному режимі, ніж зазвичай, забезпечуючи передачу лише необхідної для транзиту кількості газу.