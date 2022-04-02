ОВА: у Балаклії Харківської області окупанти завдали удару по районній лікарні

Російські війська нанесли удар по районній лікарні тимчасово окупованої Балаклії на Харківщині, близько 70 пацієнтів та медики потребують евакуації, повідомляє Новое время.

Про це повідомив в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти влучили у районну лікарню Балаклії. Будівля частково пошкоджена. Пацієнти та персонал потребують негайної евакуації, це близько 70 пацієнтів і медичний персонал. Робимо все, щоб це зробити та врятувати людей" , — написав Синєгубов.

Він зазначив, що це черговий воєнний злочин проти мирних жителів Харківщини.