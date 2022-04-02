ОВА: у Балаклії Харківської області окупанти завдали удару по районній лікарні

ОВА: у Балаклії Харківської області окупанти завдали удару по районній лікарні
Фото: Балаклія

Російські війська нанесли удар по районній лікарні тимчасово окупованої Балаклії на Харківщині, близько 70 пацієнтів та медики потребують евакуації, повідомляє Новое время.

Про це повідомив в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти влучили у районну лікарню Балаклії. Будівля частково пошкоджена. Пацієнти та персонал потребують негайної евакуації, це близько 70 пацієнтів і медичний персонал. Робимо все, щоб це зробити та врятувати людей", — написав Синєгубов.

Він зазначив, що це черговий воєнний злочин проти мирних жителів Харківщини.

"Балаклія — це тимчасово окупована територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю з окупантами. Обстріл мирного населення Росією — це спроба окупантів звинуватити ЗСУ в нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та воєнна провокація", — наголосив глава ОВА.

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