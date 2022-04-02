Нацполіція: у Чернігові затримали коригувальника вогню для окупантів

Поліцейські спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД затримали біля Чернігова громадянина РФ, який проживав в Україні з 2014 року, за підозрою в коригуванні вогню російських окупантів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресслужба управління Національної поліції в Чернігівській області.

"Поліцейські встановили, що уродженець російського м.Свердловськ мешкає на території України з 2014 року. В перші дні ворожого вторгнення оселився на хуторі поблизу Чернігова.

В ході відпрацювання оперативної інформації, поліція з’ясувала, що чоловік співпрацював з окупантами: коригував ворожий вогонь та "здавав" місцевих мешканців російським військовим".

Під час огляду його місця проживання, правоохоронці знайшли вибухову пастку (розтяжку) та цинковий ящик з боєприпасами.

Його затримали та передали до Служби безпеки для з’ясування обставин його причетності до злочинів російських окупантів.