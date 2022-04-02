Дуже багато тіл: Комаров показав моторошні кадри зі звільненої Бучі

У п'ятницю, 1 квітня, ЗСУ звільнили від окупантів низку населених пунктів на Київщині, серед них Буча. Наступного дня туди потрапив Дмитро Комаров. Він показав і розповів, як виглядає місто після облоги рашистів, повідомляє 24 Канал.

Як розповів український мандрівник, 2 квітня в Бучу зайшли поліція, спецназ та сапери, у місті відбувається зачистка. Дмитро Комаров зняв відео в одному з житлових кварталів.

Він показав замінований дитячий майданчик зі слідами бронетехніки, командний пункт російських вояк, які вдиралися в чужі квартири через вікна. Усі інші злочини орків журналіст демонструвати не став, лише озвучив.

Як виглядає звільнена від рашистів Буча

Дмитро Комаров шокував зізнанням, що на дорогах дуже багато трупів мирних жителів. За його словами, орки цілеспрямовано вбивали чоловіків від 18 до 60 років.

"Я бачив тіла молодих хлопців. У них зв'язані руки, прострілена голова. Одягнено капюшон чи шапка… Видно, що люди їхали на велосипеді, відбувалася детонація, і вони назавжди залишилися на вулицях рідного міста" , – розповів журналіст.

"Бідні люди. Дуже багато тіл. Це сльози та біль… Усіх молодих, здорових просто розстрілювали," , – заявив Дмитро Комаров.

Він додав, що жителі Бучі, які залишилися в живих, отримали першу гуманітарну допомогу. Люди зі сльозами забирали хліб.