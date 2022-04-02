Денисова: російський омбудсмен порушила права українських полонених

Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова під час візиту до українських військових, які потрапили в полон, порушила їхні права. Зокрема, вона опублікувала фото українців без ретуші, повідомляє Новое время.

Про це повідомила у Facebook Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Сьогодні Омбудсменом РФ було здійснено візит до українських військових, які потрапили в полон та знаходяться в одній з військових частин Чорноморського флоту в АР Крим. На опублікованих фото, які було зроблено під час візиту, не було заретушовано обличчя українців" , — йдеться в повідомленні.

Денісова нагадала, що Третя Женевська конвенція та Додатковий протокол I стосуються захисту військовополонених. В цих документах чітко встановлено, що до військовополонених слід ставитися гуманно за будь-яких обставин і захищати їх від будь-яких актів насильства, а також від залякування, образ та суспільної цікавості.

"Це включає розкриття фотографій або відеозаписів, записів допитів, приватних розмов чи особистого листування та будь-яких інших приватних даних" , — наголосила українська омбудсмен.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення росії в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці порушення прав громадян України посадовцями РФ, зокрема Москальковою.