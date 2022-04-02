"Азов" закликав деблокувати Маріуполь та рятувати людей з-під завалів

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів про ще одну "партію" знищеної техніки РФ й закликав деблокувати Маріуполь та рятувати людей з-під завалів, повідомляє Українська правда.

"Щохвилини захисники Маріуполя перебувають на межі життя і смерті. У повній блокаді продовжують героїчну боротьбу за Україну та за своїх громадян, воюючи за кожен метр рідної землі.

Я хочу побажати українцям бути такими ж справжніми, такими ж відчайдушними, такими ж хоробрими, як наші хлопці. Тільки за вчора було знищено 2 БМП. А сьогодні - один танк та ворожу піхоту.

Ми сподіваємося на деблокаду. Знаємо, що політики та військові роблять все можливе для цього. Віримо, що Україна має рішення виходу із цієї ситуації.

В історії нашої країни є факти перемог, факти звитяги та героїчного чину наших військових. (...) Тому потрібно перемагати, бо ми на це здатні. Я закликаю всіх українців до боротьби за нашу територію, за наших дітей, за наше майбутнє. Я закликаю усе можливе, щоб в Маріуполь приїхали рятувальники зі спецтехнікою, щоб розбирати завали...".

‼️Звернення заступника командира полку АЗОВ стосовно ситуації в МаріуполіДопоможіть нам боротися. Заберіть дітей. Зробіть все, що можливо, щоб перемогти зло. Не можете тримати зброю в руках – лікуйте, будуйте, виробляйте, блокуйте російські сайти та групи, кричіть про злочини???????? pic.twitter.com/gvWQOhettW ВІДЕО ДНЯ — АЗОВ (@Polk_Azov) April 2, 2022

Керівник Донецької ОДА/ОВА Павло Кириленко заявив, що військове керівництво держави вживає всіх заходів, щоб допомогти бійцям у Маріуполі, але деблокувати це місто дуже складно.