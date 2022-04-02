ОВА: окупанти завдали ракетного удару по промисловому об'єкту в Шепетівці

Російські військові завдали ракетного удару по промисловому об'єкту у Шепетівці Хмельницької області, наразі рятувальники ліквідовують пожежу, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Сьогодні близько 17:00, під час повітряної тривоги, відбувся ракетний удар по промисловому об'єкту у Шепетівці Хмельницької області. Пожежу ліквідовують працівники ДСНС. За попередньою інформацією постраждалих немає" , — сказав Гамалій.

Він також попросив жителів Хмельницької області не поширювати неперевірену інформацію у соціальних мережах та телеграм-каналах.