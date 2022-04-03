WSJ: Шольц у лютому пропонував Зеленському відмовитись від НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Мюнхені 19 лютого нібито заявив, що Україна має відмовитися від курсу до НАТО, повідомляє Новое время.

Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

У матеріалі WSJ йдеться, що розвідка США в січні 2022 року мала дані, які доволі чітко вказували: Росія готує повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас більшості європейських союзників США «було важко повірити, що Путін справді піде на [повномасштабне] вторгнення».

У лютому європейські лідери «зробили останню відчайдушну спробу переконати Путіна», повідомляє WSJ. 7 лютого президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським диктатором за довгим столом у Кремлі. За словами французьких чиновників, протягом шести годин Путін читав довгі лекції про «історичну єдність» Росії та України і «лицемірство» Заходу, а Макрон намагався повернути розмову в теперішній час і поговорити про те, як уникнути війни. У схожій ситуації опинився Шольц, який особисто розмовляв із Путіним 15 лютого.

WSJ пише, що Путін почав розмову зі скарг на НАТО та перерахування систем озброєнь, розташованих у країнах Альянсу поруч із Росією. Після цього російський диктатор знову вдарився в розповіді про історію Росії і заявив Шольцу, що росіяни, українці та білоруси — «один народ», розділений випадковим політичним втручанням.

Шольц доводив, що міжнародний порядок ґрунтується на визнанні існуючих кордонів, незалежно від того, як і коли їх створили. Також він попередив, що Захід не погодиться з порушенням встановлених кордонів, на Росію чекають швидкі та жорсткі санкції, а тісній економічній співпраці між Німеччиною та Росією «настане кінець». Російський диктатор у відповідь зневажливо висловився про «слабких» західних лідерів, які піддаються тиску суспільства.

У матеріалі WSJ сказано, що Шольц повернувся з Москви набагато стурбованішим, а після цього «зробив останню спробу» запобігти повномасштабному вторгненню Росії. За даними газети, під час зустрічі із Зеленським у Мюнхені 19 лютого він сказав, що Україна має відмовитися від курсу на членство до НАТО та оголосити нейтралітет у рамках ширшого договору про європейську безпеку. Документ нібито мали підписати президент США Джо Байден і Путін, які разом гарантували би безпеку України.

У відповідь Зеленський нібито сказав: не можна вірити, що Путін дотримуватиметься домовленостей, а більшість українців хочуть вступити до НАТО. Незабаром після цього лідери Європи та США провели відеопереговори, і Макрон сказав Байдену, що він «останній, хто ще може щось зробити». Президент США погодився і попросив Макрона передати Путіну послання.

20 лютого Макрон по черзі розмовляв з Путіним і Байденом, зокрема обговорював із російським диктатором формулювання пресрелізу про плани провести саміт США—Росія. Наступного дня Путін передзвонив Макрону, дав зрозуміти, що саміту не буде, і оголосив про намір визнати «незалежність» псевдореспублік «Л/ДНР». Він також стверджував, що владу в Києві «захопили фашисти», а в НАТО не відреагували на його «занепокоєння» безпекою і нібито планували розмістити в Україні ядерну зброю. За даними WSJ, під час цієї розмови Путін сказав Макрону, що «цінить відвертість» їхніх дискусій і «сподівається, що одного разу вони зможуть поговорити знову».