Times: Британія хоче озброїти Україну для оборони Одеси

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон хоче постачати зброю, щоб захистити Одесу і зірвати плани Путіна на півдні України, повідомляє Українська правда.

Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які потоплять російські військові кораблі.

Це також унеможливить обстріли прибережних міст з моря.

Видання пише, що Джонсон заявив міністрам про бажання закупити зброю і надати Україні, аби не допустити наступу росіян на Одесу.

За словами Джонсона, британські протитанкові ракети вже були використані при обороні Києва.

Раніше повідомлялося, що влада Британії думає над тим, щоб надати Україні ще зброї, оскільки характер розв’язаної Росією війни змінився.