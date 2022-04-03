CNN: Путіну потрібна "хоч якась перемога" до 9 травня

Президент Росії Владімір Путін зі своєю армією прагне отримати "хоч якусь перемогу" в Україні до 9 травня і влаштувати в Москві традиційний парад, повідомляє Українська правда.

Про це пише CNN із посиланням на джерела, знайомі з розвідданими.

За словами кількох американських чиновників, ознайомлених з останніми оцінками американської розвідки, Росія переглянула свою стратегію війни в Україні, щоб зосередитися на взяття під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України з датою 9 травня.

За понад місяць війни російські сухопутні війська не змогли утримати контроль над районами, де вони вели бої.

Саме тому, за даними чиновників, Путіну необхідно продемонструвати "хоч якусь перемогу", і він сподівається взяти під контроль східний регіон України до початку травня.

"У Путіна 9 травня буде парад перемоги, незалежно від стану війни чи мирних переговорів. З іншого боку: парад перемоги з якими військами і технікою?" , — сказав представник європейської оборони.

Також американські та європейські чиновники стверджують, що будь-які терміни, які Москва може встановлювати на словах, не змінюють реальності, та схоже, що Росія готується до затяжного протистояння.