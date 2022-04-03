Генштаб: ЗСУ за добу вразили 8 повітряних цілей противника

Угрупуванням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було вражено вісім повітряних цілей, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у зведенні Генштабу України станом на 6:00 3 квітня.

За даними Генштабу, збито: два літаки, один гелікоптер, один БПЛА і чотири крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ударів по місцях скупчення військ противника, колонам військової техніки та логістичним центрам.

За наявною інформацією, морально-психологічний стан особового складу противника та рівень мотивації залишається вкрай низьким. Командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі у бойових діях. Окрім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення.

У Генштабі заявили, що особовий склад двох батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу відмовилися брати участь у бойових діях в Україні. Сплановано їхнє повернення до пунктів постійної дислокації.

За інформацією відомства, російські окупанти продовжують розміщувати озброєння та військову техніку в безпосередній близькості від житлової інфраструктури населених пунктів, проводити фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях, здійснюють насильство щодо місцевих жителів, займаються мародерством та пограбуваннями.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисниками України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.